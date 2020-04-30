Песков оценил достоверность данных по заболеваемости COVID-19 в России

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Нет повода не доверять статистике по коронавирусу в России, исчерпывающих цифр ожидать невозможно, могут быть расхождения по линиям разных ведомств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, могут встречаться какие-то расхождения в данных по линии разных ведомств, этого тоже нельзя исключать. Но в целом, безусловно, я доверяю, и я считаю, что здесь нет повода не доверять", - сказал Песков в интервью RTVI, отвечая на вопрос, доверяет ли он статистике по коронавирусу в РФ.
"В таких ситуациях вряд ли можно от любой страны ожидать исчерпывающих цифр. Это просто невозможно", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф