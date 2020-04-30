Названы лучшие бюджетные кроссоверы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Отличительные черты современного бюджетного кроссовера, стоимость которого не превышает двух миллионов рублей, — большой объем внутреннего пространства и разумность его организации, а также наличие полного привода и продвинутых информационно-развлекательных технологий, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Один из бестселлеров среди кроссоверов — Renault Arkana. Полный привод с механикой можно купить уже за 1,2 миллиона рублей.
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"Стоит также обратить внимание на Skoda Karoq с учетом появления на нашем рынке полноприводной версии, стоимость которой начинается от 1,5 миллиона рублей", — добавляет эксперт.
Кроме этого, Васильев также назвал бюджетный китайский Geely Atlas. "Подвеска кроссовера ведет себя отлично, да и в условиях относительного бездорожья полный привод неожиданно работает адекватно”, — пояснил он.