Песков рассказал, что может привести к росту заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Несоблюдение режима самоизоляции на майские праздники может вывести кривую по росту заболеваемости коронавирусом наверх, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Проявление недисциплинированности и выход большого количества людей из самоизоляции может иметь последствия, которые приведут к тому, что будет это не плато, а кривая поползет вверх", - сказал Песков в интервью RTVI.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.