Песков назвал митинг в Северной Осетии "проявлением несознательности"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал митинг в Северной Осетии "ярчайшим проявлением несознательности", подчеркнув, что такие действия представляют угрозу для здоровья окружающих.
"Послушайте, это незаконное выступление, митинг незаконный - это нарушение законодательства. Второе: это действия, которые представляют собой угрозу для здоровья окружающих и которые имеют очень негативные последствия для родных и близких тех людей, которые вышли на этот митинг", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI, комментируя недавнюю акцию во Владикавказе против введенного из-за коронавируса режима самоизоляции.
"Это ярчайшее проявление несознательности и непонимание той опасности, с которой нам всем приходится в эти дни сталкиваться", - уверен представитель Кремля.
По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором участвовали около 2 тысяч человек. СК отмечал, что митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства республики Северная Осетия-Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.
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