Песков назвал митинг в Северной Осетии "проявлением несознательности"

"Послушайте, это незаконное выступление, митинг незаконный - это нарушение законодательства. Второе: это действия, которые представляют собой угрозу для здоровья окружающих и которые имеют очень негативные последствия для родных и близких тех людей, которые вышли на этот митинг", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI, комментируя недавнюю акцию во Владикавказе против введенного из-за коронавируса режима самоизоляции.