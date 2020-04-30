Песков: России удалось избежать катастрофического сценария пандемии

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. России удалось избежать катастрофического сценария распространения коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас можно сказать - по итальянскому сценарию мы не пошли. Вовремя были приняты решения по введению режима самоизоляции. Были предприняты достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома. Эффективно и быстро удалось нарастить количество койко-мест для приема больных с коронавирусом. Катастрофического сценария нам удалось избежать", - сказал Песков в эфире RTVI.
По его словам, это произошло не чудом, а благодаря принятым мерам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.