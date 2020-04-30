Песков назвал санкции против России "бандитскими рестрикциями"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции Запада в отношении Росии "бандитскими рестрикциями".

"Всегда кризис закаляет, кризис делает тех, кто через него прошел, сильнее. Это раз. И второе, не забывайте еще тот факт, что все-таки наша экономика уже на протяжении шести лет, да, получается, живет в условиях достаточно жестких рестрикций экономических", - сказал Песков в интервью RTVI

"Я их не называю санкциями, потому что санкции - это что-то законное. Санкции - это то, что реализуется на основе решения Совета Безопасности ООН . А это, это бандитские рестрикции", - добавил он.

Песков напомнил, что российской экономике предрекали очень несладкое время.

"Но тем не менее, нам же удалось адаптироваться к этим условиям. Тем не менее, удалось повернуть эти условия себе в пользу. Мы раскрутили целые сектора производства. Мы научились производить то, что мы до этого никогда не производили. Мы стали больше развивать высокотехнологичные отрасли", - отметил Песков.

Это, по его мнению, позволяет надеяться на то, что и с кризисом в связи с коронавирусом, Россия справится неплохо.