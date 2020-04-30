Песков назвал санкции против России "бандитскими рестрикциями"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции Запада в отношении Росии "бандитскими рестрикциями".
"Всегда кризис закаляет, кризис делает тех, кто через него прошел, сильнее. Это раз. И второе, не забывайте еще тот факт, что все-таки наша экономика уже на протяжении шести лет, да, получается, живет в условиях достаточно жестких рестрикций экономических", - сказал Песков в интервью RTVI.
"Я их не называю санкциями, потому что санкции - это что-то законное. Санкции - это то, что реализуется на основе решения Совета Безопасности ООН. А это, это бандитские рестрикции", - добавил он.
Песков напомнил, что российской экономике предрекали очень несладкое время.
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"Но тем не менее, нам же удалось адаптироваться к этим условиям. Тем не менее, удалось повернуть эти условия себе в пользу. Мы раскрутили целые сектора производства. Мы научились производить то, что мы до этого никогда не производили. Мы стали больше развивать высокотехнологичные отрасли", - отметил Песков.
Это, по его мнению, позволяет надеяться на то, что и с кризисом в связи с коронавирусом, Россия справится неплохо.
"И поскольку нам удалось адаптироваться во многом к этим жестким недружеским условиям, к такой, знаете, достаточно враждебной окружающей среде, это, наверное, залог того, что и в плане антикризисного продвижения у нас все получится неплохо", - сказал он.