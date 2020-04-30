ИКАО создала группу по восстановлению авиации на фоне COVID-19

"В связи с серьезным воздействием, которое ощутил международный сектор гражданской авиации в результате COVID-19, и необходимостью значительной координации между правительством и промышленностью, чтобы помочь воссоединить мир, представители 36 стран из совета правления Международной организации гражданской авиации (ИКАО) создали новую специальную группу восстановления авиации (в связи с) COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальная группа будет "определять и рекомендовать стратегические приоритеты и политику для стран и промышленных операторов". Группа будет использовать все существующие правительственные и отраслевые данные для решения насущных проблем, которые сказываются на всем секторе, говорится в сообщении организации.