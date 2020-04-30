В Кремле не исключили возможность прямой материальной помощи

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность прямой материальной помощи, отметив, что главное - это дать возможность экономической жизни продолжаться.
"Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше... Главное - это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это", - сказал Песков в интервью RTVI, отвечая на вопрос, возможна ли прямая материальная помощь, или это исключено.
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