ЛНА объявила о прекращении огня в Ливии на время Рамадана

КАИР, 30 апр - РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) приостанавливает боевые действия на время священного для мусульман месяца Рамадан, об этом заявил официальный спикер ЛНА Ахмад аль-Мисмари.
"В связи с этим благословенным поводом (наступление Рамадана), а отвечая на призывы братских и дружественных государств о прекращении боевых действий на время этого благородного месяца, главное командование вооруженных сил объявляет о приостановке всех боевых действий", - сказал аль-Мисмари на пресс-конференции в Бенгази, которую транслировали арабские спутниковые телеканалы.
Спикер ЛНА также добавил, что "любое нарушение режима прекращения огня со стороны террористов будет иметь очень жесткий ответ".
Глава ЛНА Халифа Хафтар в понедельник объявил о выходе из политического соглашения, результатом которого стало формирование Правительства национального согласия. Он заявил, что управление страной переходит к армии.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.