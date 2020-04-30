ЛНА объявила о прекращении огня в Ливии на время Рамадана

"В связи с этим благословенным поводом (наступление Рамадана), а отвечая на призывы братских и дружественных государств о прекращении боевых действий на время этого благородного месяца, главное командование вооруженных сил объявляет о приостановке всех боевых действий", - сказал аль-Мисмари на пресс-конференции в Бенгази, которую транслировали арабские спутниковые телеканалы.