Песков: у России достаточно потенциала для выполнения соцобязательств

"Наша страна обладает определенным потенциалом. Этого потенциала достаточно, для того чтобы амортизировать любые негативные последствия мировых экономических кризисов, для того чтобы амортизировать последствия нынешнего экономического кризиса, и для того чтобы, не взирая на то, насколько тяжелые условия наступают, продолжать выполнять весь объем социальных обязательств", - сказал Песков в интервью