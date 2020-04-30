Песков: у России достаточно потенциала для выполнения соцобязательств

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия обладает достаточным потенциалом, чтобы амортизировать любые негативные последствия мировых экономических кризисов и выполнять социальные обязательства в нынешней ситуации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Наша страна обладает определенным потенциалом. Этого потенциала достаточно, для того чтобы амортизировать любые негативные последствия мировых экономических кризисов, для того чтобы амортизировать последствия нынешнего экономического кризиса, и для того чтобы, не взирая на то, насколько тяжелые условия наступают, продолжать выполнять весь объем социальных обязательств", - сказал Песков в интервью RTVI.
Он напомнил, что социальный характер государства зафиксирован в Конституции.
"И еще большие обязательства у нас зафиксированы в поправках к Конституции. Нашего потенциала достаточно для этой основополагающей задачи", - отметил Песков.
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