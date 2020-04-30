Малер: Кураеву нужно было запретить служить давно из-за "травли Церкви"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Решение о запрещении протодиакона Андрея Кураева в священнослужении является "достаточно перезревшим" из-за его "постоянных оскорблений" в адрес священнослужителей и самой Церкви, заявил РИА Новости член синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской православной церкви, глава интеллектуального клуба "Катехон" Аркадий Малер.

Ранее патриарх Кирилл подписал указ, временно запретив в служении Кураева "в связи с публичным оскорблением памяти" бывшего настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы, протоиерея Александра Агейкина, а также "учитывая предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы". Окончательное решение по этому вопросу примет епархиальный церковный суд.

"Я думаю, что это достаточно перезревшее уже решение, потому что уже многие годы протодиакон Андрей Кураев занимается систематической травлей Церкви. Его блог превратился в источник постоянного хамства, оскорблений, унижений в адрес очень многих наших священнослужителей и, что самое главное, в адрес самой Церкви и самого православного вероучения", - сказал Малер.

По его мнению, Кураева "еще пять лет назад нужно было лишать сана и отлучать от Церкви как таковой", поскольку, "исходя из того, что он сам пишет, он давно уже не является православным верующим и православное христианство не является для него истинной религией".

"В этом смысле это совершенно логичное решение патриарха. Но другой вопрос, что оно перезрело. И я очень надеюсь, что церковный суд примет адекватное решение, и он будет лишен сана", - заключил собеседник агентства.

Настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин скончался 21 апреля от осложнений из-за коронавируса.

Ранее многие видные представители духовенства выразили свои соболезнования в связи с кончиной протоиерея Александра Агейкина, дав ему высокую оценку как священнослужителю и просто как человеку. В частности, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил РИА Новости, что отец Александр был "достойнейшим служителем Церкви" и человеком "без какого-либо превозношения и апломба". Глава Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион со своей стороны отметил, что Агейкин многое сделал для укрепления связей РПЦ и РПЦЗ и "всегда тепло принимал представителей духовенства и мирян из Зарубежной Руси".