Песков: Трамп прямо говорил Путину о катастрофе с COVID-19 в Нью-Йорке

Представителя Кремля также попросили рассказать, произошло ли потепление в личных отношениях лидеров двух стран на фоне всеобщей борьбы с пандемией, и отмечает ли он сам подобные изменения, присутствуя при их звонках. В ответ на это Песков уточнил: "нет, я не присутствую при звонках Трампа Путину и наоборот".