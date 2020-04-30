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Распространение нового коронавируса
2020-04-30T02:48
https://ria.ru/20200430/1570775915.html
Песков: Трамп прямо говорил Путину о катастрофе с COVID-19 в Нью-Йорке
https://cdn21.img.ria.ru/images/149403/62/1494036227_0:37:1200:712_1036x0_80_0_0_8f507e6703a111f2f327f2156fe3eb27.jpg
РИА Новости

Песков: Трамп прямо говорил Путину о катастрофе с COVID-19 в Нью-Йорке

01:36 30.04.2020 (обновлено: 02:48 30.04.2020)
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© Official White House Photo by Shealah CraigheadПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© Official White House Photo by Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Когда в Нью-Йорке был разгар катастрофы с распространением коронавируса, президент США Дональд Трамп прямо говорил об этом коллеге из России Владимиру Путину и тот обещал прислать помощь, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Когда в Нью-Йорке был самый разгар этой гуманитарной катастрофы, Трамп говорил прямо об этом Путину. И Путин говорил, что мы пришлем помощь, тот говорил: "спасибо". Это потом уже Госдеп - оплачивал, не оплачивал - это уже другой вопрос", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.
Представителя Кремля также попросили рассказать, произошло ли потепление в личных отношениях лидеров двух стран на фоне всеобщей борьбы с пандемией, и отмечает ли он сам подобные изменения, присутствуя при их звонках. В ответ на это Песков уточнил: "нет, я не присутствую при звонках Трампа Путину и наоборот".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинНью-Йорк (город)СШАВ мире
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