Песков: Трамп прямо говорил Путину о катастрофе с COVID-19 в Нью-Йорке

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Когда в Нью-Йорке был разгар катастрофы с распространением коронавируса, президент США Дональд Трамп прямо говорил об этом коллеге из России Владимиру Путину и тот обещал прислать помощь, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Когда в Нью-Йорке был самый разгар этой гуманитарной катастрофы, Трамп говорил прямо об этом Путину. И Путин говорил, что мы пришлем помощь, тот говорил: "спасибо". Это потом уже Госдеп - оплачивал, не оплачивал - это уже другой вопрос", - заявил Песков в интервью телеканалу RTVI.
Представителя Кремля также попросили рассказать, произошло ли потепление в личных отношениях лидеров двух стран на фоне всеобщей борьбы с пандемией, и отмечает ли он сам подобные изменения, присутствуя при их звонках. В ответ на это Песков уточнил: "нет, я не присутствую при звонках Трампа Путину и наоборот".
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