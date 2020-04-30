Песков выразил надежду, что Россия вышла на плато по коронавирусу

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Кремле надеются, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но все будет зависеть от дисциплины на майские праздники.

"Наверное, это то, чего бы мы все хотели (выход на плато). Перед тем, как наметится устойчивая тенденция к сокращению темпов прироста инфицированных, мы должны выйти на долгожданное плато. Произошло ли это сейчас - можно робко на это надеяться. Лучше быть оптимистами", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI

Он добавил, что во многом ситуация будет зависеть от того, насколько дисциплинированно "отсидим майские праздники", будет соблюден режим самоизоляции до 11 мая включительно.

"Проявление недисциплинированности и выход большого количества людей из самоизоляции может иметь последствия, которые приведут к тому, что будет это не плато, а кривая поползет вверх", — сказал Песков.

Удалось избежать катастрофы

По словам пресс-секретаря главы государства, нет ни одной страны в мире, которая бы встретила этот кризис в подготовленном состоянии.

России при этом удалось избежать катастрофического сценария распространения коронавируса — в отличие от того, что происходит в других странах, подчеркнул он.

"К огромному сожалению, гуманитарная катастрофа произошла в отдельных штатах США, в первую очередь в Нью- Йорке. Это очень печальное событие, перегруз и крах системы здравоохранения, то, чего удалось избежать в РФ, в первую очередь в Москве", — сказал Песков.

"Сейчас можно сказать — по итальянскому сценарию мы не пошли. Вовремя были приняты решения по введению режима самоизоляции. Были предприняты достаточно эффективные усилия для убеждения людей сидеть дома. Эффективно и быстро удалось нарастить количество койко-мест для приема больных с коронавирусом. Катастрофического сценария нам удалось избежать", — резюмировал он.

Ситуация в регионах

По словам Пескова, темпы прироста числа инфицированных сейчас больше в регионах, чем в столице, и "к сожалению, это было ожидаемо".

При этом во всех регионах удалось нарастить объем койко-мест и избежать обрушения системы здравоохранения при скачкообразном росте больных.

"Да, есть проблемы в каких-то регионах, и они оперативно решаются", — добавил Песков.

Песков отметил, что главы субъектов активно используют дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусом.

О возможности новых мер поддержки

Говоря о роли государства в преодолении негативных последствий эпидемии, Песков допустил новые меры поддержки.

"Конечно, нельзя исключать того, что новые пакеты еще последуют. Вы знаете, что президент поручил готовить новый пакет мер поддержки, а главное — президент поручил готовить национальный план развития экономики", — сказал он.

"Это не просто план антикризисных мер, а это план развития страны с учетом того, что вот это вот кризис, он, наверное, несет с собой некую новую реальность, и эта новая реальность обязывает нас становиться другими. В том плане, что гораздо более эффективными, более современными и способными реагировать на такие резкие колебания, которые мы видим сейчас", — пояснил Песков.

Он добавил, что те два пакета мер, которые уже озвучены Владимиром Путиным, в настоящий момент признаны наиболее целесообразными.

Отвечая на вопрос, возможна ли прямая материальная помощь, или это исключено, Песков сказал: "Помощь может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше... Главное — это дать возможность экономической жизни продолжаться. Сейчас все меры поддержки направлены именно на это".

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что российской экономике потребуется какое-то время, чтобы выйти на докризисные темпы роста, и для восстановления нужно будет собраться всей стране.

Пандемия COVID-19

ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.

В России порядка 99 тысяч зараженных, свыше десяти тысяч вылечились, около тысячи умерли. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах. Во всех регионах был введен режим повышенной готовности.

Во вторник президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая.