В Курганской области приостановили продажу алкоголя на майские праздники

ЧЕЛЯБИНСК, 30 апр – РИА Новости. Розничную продажу алкоголя, включая пиво, приостановят в Розничную продажу алкоголя, включая пиво, приостановят в Курганской области на майские праздники – с 30 апреля до 10 мая, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Курганской области будет приостановлена розничная продажа алкогольной продукции, включая пиво. Торговлю алкоголем приостановят с 30 апреля по 10 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

В том числе невозможно будет купить спиртосодержащие напитки в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения, уточняется в сообщении. Также запрещено торговать алкогольной продукцией и при оказании услуг общественного питания, добавляется в сообщении.

Кроме того, на тот же срок вводится запрет на продажу горючих веществ (древесный уголь и других) и средств для разведения огня, поясняет пресс-служба.

Ранее пресс-служба уточняла, что данная мера (ограничения на продажу алкоголя) вводится в связи с наступлением пожароопасного периода и длительных выходных. Возгорания часто являются причиной неосторожного обращения с огнем граждан, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения, и, чтобы минимизировать риски, было принято такое решение, поясняли в пресс-службе.

Региональное Управление Роспотребнадзора выпустило рекомендации на предстоящие праздники, где настоятельно рекомендует гражданам продолжать строго соблюдать режим самоизоляции: не ходить в гости и не принимать гостей, отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе, и особенно - не подвергать опасности лиц из групп риска (в возрасте старше 60 лет, с хроническими заболеваниями). "Если вы всё же решили выехать за город – воспользуйтесь личным транспортом или такси, чтобы минимизировать контакты с посторонними – рекомендует ведомство. В общественном транспорте используйте маску, соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метра между пассажирами, после касания поручней, дверей и других поверхностей обработайте руки кожным антисептиком, не дотрагивайтесь необеззараженными руками до лица, не принимайте пищу в общественном транспорте", - сообщает Роспотребнадзор.