Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-30T01:00
https://ria.ru/20200430/1570775579.html
Новикомбанк увеличил кредиты промышленности на 30% по итогам 2019 года
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805225_0:286:3072:2014_1036x0_80_0_0_5084d0cb9ff8ffcaafc2ef6ee10a218c.jpg
РИА Новости

Новикомбанк увеличил кредиты промышленности на 30% по итогам 2019 года

00:59 30.04.2020 (обновлено: 01:00 30.04.2020)
76
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк""Новикомбанк"
Новикомбанк
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк"
МОСКВА, 30 апр - пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". Новикомбанк опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за 2019 год. Отчетность отражает успешную реализацию банком стратегии, направленной на построение опорного банка российской промышленности и Госкорпорации Ростех.
По состоянию на 01.01.2020 активы Новикомбанка оценивались в 473,6 млрд руб., по итогам прошедшего года их рост превысил 16%. Кредитный портфель Новикомбанка, образующий основную статью активов, увеличился на 30% и составил 324,3 млрд руб.
Рост кредитного портфеля определялся расширяющимися объемами финансирования, предоставленного Новикомбанком предприятиям машиностроения, авиастроения, радиоэлектроники и других высокотехнологичных отраслей промышленности. Наибольший рост кредитного портфеля в 2019 году пришелся на авиастроение (более чем в 2,5 раза) и  судостроение (почти в 3 раза).
Выраженная позитивная динамика кредитного портфеля обеспечила значения показателей эффективности деятельности банка на уровне лучших в банковской отрасли.
Стратегия развития Новикомбанка основывается на построении отношений всестороннего глубокого партнерства с крупными промышленными предприятиями, организации их комплексного обслуживания, проведении сделок привлечения и размещения ресурсов, обеспечении расчетов с контрагентами. Такой подход обеспечил банку устойчивую ресурсную базу и позволил увеличить по итогам года объем привлечения клиентских ресурсов.
"Результаты 2019 года подтверждают эффективность нашей бизнес-модели и дают нам уверенность в перспективном развитии, в том числе с учетом текущих вызовов. Новикомбанк работает с ведущими представителями ключевых отраслей российской промышленности, тщательно прорабатывает финансовые решения для реализации их инновационных проектов. Мы уверены в уровне риска даже в условиях повышенной волатильности и продолжаем развивать сотрудничество с предприятиями Ростеха в сложившихся на рынке непростых экономических условиях для того, чтобы наши партнеры могли своевременно и на высшем уровне реализовать поставленные перед ними масштабные задачи", - отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
000000
Пресс-релизы
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:44В Подмосковье ожидается увеличение пассажиропотока на 60% с 12 мая
17:43Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
17:42Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
17:41В Молдавии снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
17:40У пациентов нижегородского интерната не нашли коронавирус
17:39Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ
17:37Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"
17:36Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса
17:35Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 4,7 тысячи
17:34Си Цзиньпин: Китай и Россия несут особую миссию по поддержанию мира
17:30Во Франции в транспорте раздадут около десяти миллионов масок
17:30Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
17:29Си Цзиньпин поздравил россиян с 75-летием Победы
17:29Президент Кубы поздравил Путина с 75-летием Победы
17:24Смертность в Италии в марте выросла на 39 процентов на фоне пандемии
17:23Лавров примет участие в онлайн-заседании совета глав МИД стран СНГ
17:22Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
17:22Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая
17:21Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса
17:18В Брянской области продлили режим самоизоляции
Лента новостейМолния