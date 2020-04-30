Новикомбанк увеличил кредиты промышленности на 30% по итогам 2019 года

МОСКВА, 30 апр - пресс-служба АО АКБ "Новикомбанк". Новикомбанк опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам (МСФО) за 2019 год. Отчетность отражает успешную реализацию банком стратегии, направленной на построение опорного банка российской промышленности и Госкорпорации Ростех.

По состоянию на 01.01.2020 активы Новикомбанка оценивались в 473,6 млрд руб., по итогам прошедшего года их рост превысил 16%. Кредитный портфель Новикомбанка, образующий основную статью активов, увеличился на 30% и составил 324,3 млрд руб.

Рост кредитного портфеля определялся расширяющимися объемами финансирования, предоставленного Новикомбанком предприятиям машиностроения, авиастроения, радиоэлектроники и других высокотехнологичных отраслей промышленности. Наибольший рост кредитного портфеля в 2019 году пришелся на авиастроение (более чем в 2,5 раза) и судостроение (почти в 3 раза).

Выраженная позитивная динамика кредитного портфеля обеспечила значения показателей эффективности деятельности банка на уровне лучших в банковской отрасли.

Стратегия развития Новикомбанка основывается на построении отношений всестороннего глубокого партнерства с крупными промышленными предприятиями, организации их комплексного обслуживания, проведении сделок привлечения и размещения ресурсов, обеспечении расчетов с контрагентами. Такой подход обеспечил банку устойчивую ресурсную базу и позволил увеличить по итогам года объем привлечения клиентских ресурсов.

"Результаты 2019 года подтверждают эффективность нашей бизнес-модели и дают нам уверенность в перспективном развитии, в том числе с учетом текущих вызовов. Новикомбанк работает с ведущими представителями ключевых отраслей российской промышленности, тщательно прорабатывает финансовые решения для реализации их инновационных проектов. Мы уверены в уровне риска даже в условиях повышенной волатильности и продолжаем развивать сотрудничество с предприятиями Ростеха в сложившихся на рынке непростых экономических условиях для того, чтобы наши партнеры могли своевременно и на высшем уровне реализовать поставленные перед ними масштабные задачи", - отметила Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.