В Боливии продлевают карантин до десятого мая

ЛА-ПАС, 30 апр – РИА Новости. Карантин в Карантин в Боливии будет продлен до 10 мая, после этого регионы смогут принимать решения о его смягчении, сообщила временный президент страны Жанин Аньес в эфире гостелеканала.

"Сохраним карантин на текущих условиях до 10 мая, с 11 мая перейдем к новой форме", - сказала она.

До конца мая будут закрыты границы, приостановлены внутренние и международные перелеты, занятия в школах и университетах, а также массовые мероприятия.

После 11 мая, по согласованию с минздравом страны, департаменты и муниципалитеты смогут пойти на ослабление карантина, но будет действовать принцип светофора для определения уровня ограничений в отношении срока работы торговых центров, перемещения людей и частного транспорта.

В Боливии подтверждено 1053 случая заболевания коронавирусом, 55 человек скончались, 110 вылечились.