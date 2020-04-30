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Фон джаз 2
Doctor Jazz Party
2020-04-30T01:07
https://ria.ru/20200430/1570775274.html
Koktebel Jazz Party даст старт онлайн-марафону в поддержку врачей
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570661933_0:160:3110:1909_1036x0_80_0_0_93d1e21d65b19b1180d34ae7c12bb535.jpg
РИА Новости

Koktebel Jazz Party даст старт онлайн-марафону в поддержку врачей

00:39 30.04.2020 (обновлено: 01:07 30.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party 30 апреля даст старт благотворительному онлайн-марафону Doctor Jazz Party, организованному МИА "Россия Сегодня", медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), направленному на поддержку врачей, сообщили в пресс-службе МИА "Россия Сегодня".

"В Международный день джаза, объявленный ЮНЕСКО 30 апреля, музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party даст старт благотворительному онлайн-марафону Doctor Jazz Party. Он пройдет в поддержку тех, кто находится в авангарде борьбы с пандемией, - российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала", — говорится в пресс-релизе.

Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев, отметил, что Россия солидарна со всем миром в беспрецедентном сражении с коронавирусом.
"На нашем фестивале Koktebel Jazz Party всегда звучала и звучит международно конвертируемая музыка. Все, что мы соберем в рамках нашего марафона, мы отдадим врачам, тем, кто помогает нам в эти тяжелые времена", — цитирует релиз слова Киселева.
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Благотворительный онлайн-марафон стартует 30 апреля в 16.00 по Москве и объединит разные локации, от импровизированных сцен до домашних студий, в единое музыкальное пространство.
"В марафоне примут участие джазмены России и мира, полный список участников опубликован на сайте koktebel-jazz.ru. К выступлениям музыкантов добавятся и видеообращения врачей с их рабочих мест в больницах и медицинских центрах — с переднего края борьбы за жизнь и здоровье людей", — указано в пресс-релизе.
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Онлайн-марафон включит в том числе программу "Джаз со скоростью света", впервые в мире реализованную на фестивале в Коктебеле в 2006 году и ставшую неотъемлемой частью Koktebel Jazz Party.

"Основная идея программы - показать, что джаз стирает любые границы, объединяет джазменов в едином виртуальном пространстве для импровизации. В подтверждение этой музыкальной силы организаторы Doctor Jazz Party проведут традиционный джем-сейшн по видеомосту c Санкт-Петербургом", — сообщает пресс-служба.

Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети "ВКонтакте" флагмана медиагруппы ria.ru и фестиваля Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф.
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"Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках, можно перевести при поддержке благотворительного фонда помощи взрослым "Живой", ставшего оператором марафона. Для этого необходимо отправить смс-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт. Все суммы, перечисленные в рамках марафона Doctor Jazz Party, поступят на счет фонда "Живой" для приобретения средств индивидуальной защиты врачей и медицинского персонала в российских регионах", — говорится в пресс-релизе.
Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА "Россия Сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.
Информационные партнеры благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия-Культура", информационный канал Вести.Ru, радиостанция"Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", АНО "Национальные приоритеты"/сайтстопкоронавирус.рф, радио Sputnik.
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Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза - журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия Сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017
29 апреля, 08:00Doctor Jazz Party
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Doctor Jazz PartyКультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФестиваль Koktebel Jazz PartyРоссия сегодняДмитрий КиселевНовости агентства
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