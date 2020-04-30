Koktebel Jazz Party даст старт онлайн-марафону в поддержку врачей

Музыкант коллектива Joe Lastie’s New Orleans Sound во время выступления на фестивале Koktebel Jazz Party 2017

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Музыкальный фестиваль Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party 30 апреля даст старт благотворительному онлайн-марафону Doctor Jazz Party, организованному МИА "Россия Сегодня", медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), направленному на поддержку врачей, сообщили в пресс-службе МИА "Россия Сегодня".

"В Международный день джаза, объявленный ЮНЕСКО 30 апреля, музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party даст старт благотворительному онлайн-марафону Doctor Jazz Party. Он пройдет в поддержку тех, кто находится в авангарде борьбы с пандемией, - российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала", — говорится в пресс-релизе.

Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев , отметил, что Россия солидарна со всем миром в беспрецедентном сражении с коронавирусом.

"На нашем фестивале Koktebel Jazz Party всегда звучала и звучит международно конвертируемая музыка. Все, что мы соберем в рамках нашего марафона, мы отдадим врачам, тем, кто помогает нам в эти тяжелые времена", — цитирует релиз слова Киселева.

Благотворительный онлайн-марафон стартует 30 апреля в 16.00 по Москве и объединит разные локации, от импровизированных сцен до домашних студий, в единое музыкальное пространство.

"В марафоне примут участие джазмены России и мира, полный список участников опубликован на сайте koktebel-jazz.ru. К выступлениям музыкантов добавятся и видеообращения врачей с их рабочих мест в больницах и медицинских центрах — с переднего края борьбы за жизнь и здоровье людей", — указано в пресс-релизе.

Онлайн-марафон включит в том числе программу "Джаз со скоростью света", впервые в мире реализованную на фестивале в Коктебеле в 2006 году и ставшую неотъемлемой частью Koktebel Jazz Party.

"Основная идея программы - показать, что джаз стирает любые границы, объединяет джазменов в едином виртуальном пространстве для импровизации. В подтверждение этой музыкальной силы организаторы Doctor Jazz Party проведут традиционный джем-сейшн по видеомосту c Санкт-Петербургом", — сообщает пресс-служба.

Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети "ВКонтакте" флагмана медиагруппы ria.ru и фестиваля Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф.

"Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках, можно перевести при поддержке благотворительного фонда помощи взрослым "Живой", ставшего оператором марафона. Для этого необходимо отправить смс-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт. Все суммы, перечисленные в рамках марафона Doctor Jazz Party, поступят на счет фонда "Живой" для приобретения средств индивидуальной защиты врачей и медицинского персонала в российских регионах", — говорится в пресс-релизе.

Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА "Россия Сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Информационные партнеры благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия-Культура", информационный канал Вести.Ru, радиостанция"Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", АНО "Национальные приоритеты"/сайтстопкоронавирус.рф, радио Sputnik.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза - журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб ( США ), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба ( Куба ), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas ( Германия ), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский ( Израиль ), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин

Фестиваль проводится МИА "Россия Сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке министерства культуры Российской Федерации