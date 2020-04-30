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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-30T01:11
https://ria.ru/20200430/1570775204.html
США ищут емкости для хранения еще сотен миллионов баррелей нефти
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

США ищут емкости для хранения еще сотен миллионов баррелей нефти

00:28 30.04.2020 (обновлено: 01:11 30.04.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
© AP Photo / Matthew Brown
ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости. Власти США изучают возможность изъятия с рынка на хранение нескольких сотен миллионов баррелей нефти, сообщил министр финансов Стивен Мнучин.

"Министр энергетики сделал выдающуюся работу, забрав нефть в стратегический резерв и получив оплату за емкости хранения. Мы также изучаем возможность хранения еще нескольких сотен миллионов баррелей", — сказал Мнучин на совещании в Белом доме.

По его словам, изучаются "многие варианты".
Со своей стороны президент Дональд Трамп заявил, что у США есть "огромные емкости" для хранения нефти.
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В среду агентство Блумберг передавало, что американские нефтяные компании, которым не хватает места для хранения сырья в условиях падения спроса, начали складировать нефть в Национальном стратегическом нефтяном резерве (SPR). В апреле в резерв было поставлено 1,1 миллиона баррелей. По словам источника агентства, ранее в этом месяце минэнерго США заключило с несколькими компаниями контракты на аренду пространства для хранения порядка 23 миллионов баррелей нефти. Агентство отмечает, что большая часть нефти будет поставлена в мае и июне. При этом компании могут планировать возврат своей нефти до марта 2021 года, за вычетом небольшого количества для покрытия расходов на хранение.
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Договоренности между компаниями и минэнерго США были достигнуты на фоне резкого падения цен на нефть в последние недели. Министерство 14 апреля сообщало, что приступило к переговорам с девятью нефтяными компаниями США о заключении контрактов по предоставлению им емкостей в нацрезерве.
Цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполнением нефтехранилищ в США. После этого президент поручил разработать план поддержки американских нефтегазовых компаний.
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Популярные комментарии
Если США остановят и добычу нефти, безработица будет ошеломляющей. Запасаюсь попкорном смотреть "Майдан в США".
30 апреля, 01:10
Андрей Романов
1030101
Сам понял, что написал? Скорее у нас Майдан начнется. США является экспортером нефти? Россия на 2-ом месте по экспорту нефти, а сейчас США радостно набивает "карманы" нефтью за бесценок, судорожно выискивая новые емкостя
30 апреля, 01:42
ddenium77
221109
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