США ищут емкости для хранения еще сотен миллионов баррелей нефти

"Министр энергетики сделал выдающуюся работу, забрав нефть в стратегический резерв и получив оплату за емкости хранения. Мы также изучаем возможность хранения еще нескольких сотен миллионов баррелей", — сказал Мнучин на совещании в Белом доме.

Договоренности между компаниями и минэнерго США были достигнуты на фоне резкого падения цен на нефть в последние недели. Министерство 14 апреля сообщало, что приступило к переговорам с девятью нефтяными компаниями США о заключении контрактов по предоставлению им емкостей в нацрезерве.