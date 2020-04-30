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2020-04-30T00:15
https://ria.ru/20200430/1570775156.html
Вице-спикер парламента Армении ударил блогера головой по носу
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РИА Новости

Вице-спикер парламента Армении ударил блогера головой по носу

00:15 30.04.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
© Sputnik
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ЕРЕВАН, 30 апр – РИА Новости. Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян рассказал в среду о потасовке с оппозиционным блогером Артуром Даниеляном, сообщив, что ударил того головой по носу, услышав нецензурную брань в свой адрес.
Информация о драке между Симоняном, представляющим в парламенте правящий блок "Мой шаг", и Даниеляном появилась в соцсетях 29 апреля. Как следует из размещенных в интернете видеокадров, оба обратились за медицинской помощью. Правоохранительные органы пока случившееся не прокомментировали.
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Во время видеобращения в Facebook вице-спикер сообщил, что встретил блогера на улице в Ереване, поздоровался, но в ответ услышал нецензурную брань с оскорблениями в адрес своей матери.
"После этого я подошел к Даниелян, сказал, что придерживаюсь аналогичного мнения о нем, и ударил головой по носу", - заявил Симонян. Вице-спикер добавил, что его противников на момент инцидента было трое. По его словам, произошла небольшая потасовка, во время которого ему были нанесены удары.
"Мне жаль, что пришлось отреагировать таким образом, но я не мог притвориться, что не расслышал оскорбление… Я не вижу проблем и готов нести ответственность", - сказал парламентарий.
Ранее правозащитник, бывший министр юстиции Армении Рубен Меликян сообщил, что инцидент попал в объектив камеры слежения частной компании и видеозапись была изъята полицией. Учитывая общественный резонанс произошедшего, он потребовал незамедлительно обнародовать запись, так как "право общества знать правду" преобладает над тайной следствия.
Даниелян возглавляет оппозиционную партию "Адеквад", резко критикующую действующие власти.
Екатерина Вахитова
24 мая 2019, 11:08
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