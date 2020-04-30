Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

Он пояснил, что ТЦ при снятии карантинных мер открывают в последнюю очередь из-за их высокой посещаемости.

В России выявили более 99 тысяч зараженных коронавирусом, свыше десяти тысяч человек вылечились, около тысячи умерли. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах. Во всех регионах был введен режим повышенной готовности.