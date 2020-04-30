Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
"В субъектах Российской Федерации ситуация сейчас лучше всего в Калининградской области, потому что заражение произошло раньше. С 12 мая там открываются торговые центры", — сказал эксперт.
Он пояснил, что ТЦ при снятии карантинных мер открывают в последнюю очередь из-за их высокой посещаемости.
"В Москве сейчас ситуация достаточно сложная. В ближайшие недели этот вопрос будет решаться, а в Калининграде ситуация не такая сложная", — заключил Абзалов.
В России выявили более 99 тысяч зараженных коронавирусом, свыше десяти тысяч человек вылечились, около тысячи умерли. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах. Во всех регионах был введен режим повышенной готовности.
Ранее Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с COVID-19 объявил о продлении режима нерабочих дней с сохранением заработной платы до 11 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф