ВОЗ: число заболевших COVID-19 в мире превысило три миллиона человек

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 3 миллиона и составило 3 018 952 человека, почти 208 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы более 66 тысяч новых случаев заражения и 5376 смертей.
Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 406 899 человек), скончались более 129 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.