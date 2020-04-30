Северный флот: полет Ту-142 соответствовал международным правилам

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Полет российских Ту-142 над водами Баренцева, Норвежского и Северного морей прошел в строгом соответствии с международными правилами, сообщила пресс-служба Северного флота.
Два противолодочных самолета Ту-142 Северного флота России выполнили тренировочные полеты в дальней морской зоне.
"Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полёты самолётов противолодочной авиации Севфлота России проводятся в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем учебном периоде. Аналогичные полетные задания были отработаны в феврале 2020 года.
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