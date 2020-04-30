Северный флот: полет Ту-142 соответствовал международным правилам

Два противолодочных самолета Ту-142 Северного флота России выполнили тренировочные полеты в дальней морской зоне.

"Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полёты самолётов противолодочной авиации Севфлота России проводятся в рамках программы боевой подготовки экипажей Ту-142 в зимнем учебном периоде. Аналогичные полетные задания были отработаны в феврале 2020 года.