РИА Новости и "Платформа ОФД" запускают Covindex

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" предоставляет агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.