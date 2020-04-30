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Религия и мировоззрение
2020-04-30T20:47
https://ria.ru/20200430/1570772513.html
Церковную программу помощи бездомным в Москве нужно расширить - РПЦ
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РИА Новости

Церковную программу помощи бездомным в Москве нужно расширить - РПЦ

10:00 30.04.2020 (обновлено: 20:47 30.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБездомные в Москве
Бездомные в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Программа социальной реабилитации бездомных православной службы помощи "Милосердие" в Москве продолжит работу в условиях эпидемии, а ее опыт нужно тиражировать в России, заявила РИА Новости руководитель направления помощи бездомным синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Ирина Мешкова.
"В условиях коронавируса программа помощи бездомным продолжает работать. Набор участников не остановится", - сказала Ирина Мешкова.
По ее словам, с января 2020 года в программе участвуют 27 человек, из них к нормальной жизни вернулись четверо, 9 вновь оказались на улице, остальные 14 - продолжают реабилитацию.
"Мы не бросаем подопечных. Хотя основные усилия сейчас, в частности "Ангара спасения", направлены на раздачу еды, так как голодных на улицах стало больше. Поэтому мы будем признательны за помощь: если кто-то может привезти или заказать продуты. Уточнить можно по телефону 8-926-158-07-58", - заявила Мешкова.
Программа помощи бездомным в Москве состоит из трех этапов: диагностика, реабилитация и сопровождение; на все уходит от месяца до года. Бездомным помогают соцработник, аддиктолог, психолог и священник. После реабилитации люди возвращаются домой или устраиваются на работу в столице. Ирина Мешкова надеется, что этот проект будет "тиражироваться" в епархиях Русской церкви.
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"Изучив опыт коллег, мы поняли, что быстрее всего люди приходят в себя на природе. Поэтому организовали проживание бездомных на трех площадках во Владимирской области. Одна из них - богадельня, на двух других занимаются фермерским трудом - везде под присмотром специалистов. Бездомных учат жить, взаимодействуя с людьми, восстанавливают связи с родными", - пояснила Мешкова.
Ирина отмечает, что реабилитация проходила бы эффективнее, если бы у программы была своя площадка в Подмосковье.
"К сожалению, своих фермерских хозяйств у нас нет. Если бы была своя площадка, особенно ближе к Москве, реабилитация шла бы быстрее, специалистам было бы проще добираться и большее количество людей смогли бы ее пройти", - подытожила представитель синодального отдела.
Ранее лаборатория "Социология религии" Православного свято-тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) представила исследование "Бездомные российского мегаполиса: социально-демографический портрет, траектории попадания на улицу и отношение к помощи благотворительных организаций". В 2019 году ученые опросили 702 посетителей столичного социального центра помощи бездомным "Ангар спасения".
Выяснилось, что 85% бездомных родом из других регионов, большинство из них начали жить на улице после приезда в столицу. А у 42% бездомных - есть свое жилье, однако многие не могут в нем проживать. Так, например 24% опрошенных выгнали родственники, 20% - стали жертвами мошенников, а еще 18% - просто оставил жилье родственникам.
"Некоторым людям достаточно помочь приехать в свой регион и найти работу. Однако в ряде случаев, чтобы вернуться к нормальной жизни - восстановить отношения с близкими, жить в своем доме, трудиться и зарабатывать, - человеку нужна реабилитация", - пояснила РИА Новости результаты исследования научный сотрудник лаборатории "Социология религии" ПСТГУ Дарья Орешина.
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Религия и мировоззрениебездомныеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеПравославный Свято-Тихоновский гуманитарный университетМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимирская областьОбщество
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