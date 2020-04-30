Церковную программу помощи бездомным в Москве нужно расширить - РПЦ

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Программа социальной реабилитации бездомных православной службы помощи "Милосердие" в Москве продолжит работу в условиях эпидемии, а ее опыт нужно тиражировать в России, заявила РИА Новости руководитель направления помощи бездомным синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Ирина Мешкова.

"В условиях коронавируса программа помощи бездомным продолжает работать. Набор участников не остановится", - сказала Ирина Мешкова.

По ее словам, с января 2020 года в программе участвуют 27 человек, из них к нормальной жизни вернулись четверо, 9 вновь оказались на улице, остальные 14 - продолжают реабилитацию.

"Мы не бросаем подопечных. Хотя основные усилия сейчас, в частности "Ангара спасения", направлены на раздачу еды, так как голодных на улицах стало больше. Поэтому мы будем признательны за помощь: если кто-то может привезти или заказать продуты. Уточнить можно по телефону 8-926-158-07-58", - заявила Мешкова.

Программа помощи бездомным в Москве состоит из трех этапов: диагностика, реабилитация и сопровождение; на все уходит от месяца до года. Бездомным помогают соцработник, аддиктолог, психолог и священник. После реабилитации люди возвращаются домой или устраиваются на работу в столице. Ирина Мешкова надеется, что этот проект будет "тиражироваться" в епархиях Русской церкви.

"Изучив опыт коллег, мы поняли, что быстрее всего люди приходят в себя на природе. Поэтому организовали проживание бездомных на трех площадках во Владимирской области. Одна из них - богадельня, на двух других занимаются фермерским трудом - везде под присмотром специалистов. Бездомных учат жить, взаимодействуя с людьми, восстанавливают связи с родными", - пояснила Мешкова.

Ирина отмечает, что реабилитация проходила бы эффективнее, если бы у программы была своя площадка в Подмосковье.

"К сожалению, своих фермерских хозяйств у нас нет. Если бы была своя площадка, особенно ближе к Москве, реабилитация шла бы быстрее, специалистам было бы проще добираться и большее количество людей смогли бы ее пройти", - подытожила представитель синодального отдела.

Ранее лаборатория "Социология религии" Православного свято-тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) представила исследование "Бездомные российского мегаполиса: социально-демографический портрет, траектории попадания на улицу и отношение к помощи благотворительных организаций". В 2019 году ученые опросили 702 посетителей столичного социального центра помощи бездомным "Ангар спасения".

Выяснилось, что 85% бездомных родом из других регионов, большинство из них начали жить на улице после приезда в столицу. А у 42% бездомных - есть свое жилье, однако многие не могут в нем проживать. Так, например 24% опрошенных выгнали родственники, 20% - стали жертвами мошенников, а еще 18% - просто оставил жилье родственникам.