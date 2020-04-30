Опубликован трейлер документального фильма о BTS

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. На YouTube опубликовали первый трейлер документального фильма о южнокорейской группе BTS Break the silence. Проект посвящен мировому туру музыкантов "Love yourself 2018" и его расширенной версии, которая появилась год спустя, "Love yourself: speak yourself tour", сообщает Forbes.
В фильм вошли кадры с репетиций и концертов. Участники показывают пустые трибуны перед началом шоу, как дурачатся за кулисами, а потом как радуют многотысячную толпу фанатов.
Выход документального фильма Break the silence состоится 12 мая на YouTube-канале BANGTANTV.
Ранее стало известно, что BTS перенесли свой мировой тур Map of the soul 2020, запланированный на апрель, из-за проблем, вызванных вспышкой коронавируса. Новые даты объявят, когда будет безопасно проводить массовые мероприятия.