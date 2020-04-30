Почему важно сберегать людей, а не экономику

Каковы будут главные уроки и последствия кризиса, вызванного коронавирусом, для России? Экономические, политические, социальные? Какими мы выйдем из карантина? Понятно, что страна будет меняться, — но что будет главным уроком?

То, что между экономикой и людьми мы сделали единственно возможный выбор: спасать жизни людей. Именно таким назвал его Владимир Путин в своем обращении к народу в среду — когда снова объяснял, что именно лежит в основе принятых им решений. Говоря о нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас, президент назвал предложение в первую очередь думать об экономике и материальном благополучии и побыстрее отменить все ограничения "законом естественного отбора, где каждый за себя":

"И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству".

И напомнил рассказ Джека Лондона "Закон жизни", в котором племя бросало своих стариков умирать, оставляя их на съедение зверям:

"Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код.

Потому что мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живет тысячу лет. И сегодня они — главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и других религий народов России".

Для нас сейчас главное — это люди, их жизнь, добавил Путин, и "иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас".

Но что же тогда удивительного и важного в этом — если этот выбор был естественным? То, что в момент кризиса мы не просто убедились, а прочувствовали, что именно эти принципы отвечают нашему цивилизационному коду, нашей сути. То есть осознали, кто мы, — а значит, лучше поймем, куда нам нужно идти.

После распада СССР экономические и прагматические интересы индивидуума оказались фундаментом "новой России" — капитализм во всей его красе стал полной противоположностью идеалам социалистического общества. Общества, пусть и далеко не во всем отвечавшего собственным идеалам, но стремившегося к этому. Общее выше частного, справедливость выше богатства, моральное выше материального, взаимопомощь выше конкуренции — эти принципы могли извращаться, не соблюдаться, они имели свои побочные негативные последствия, но они были вшиты не просто в идеологию государства, а в сознание общества. Отказ от них не был вполне сознательным — потянулись за материальным благополучием (особенно на фоне развала неудачно реформируемого СССР) и получили дичайший "свободный рынок" с распадом не просто экономики и государства, но и общества. Ценности остались только материальные — и уже не общенародные, а частные.

Потом постепенно опомнились — и стали понимать значение настоящих ценностей, того, что и делает народ народом, объединяет его в русскую цивилизацию. Не хуже и не лучше других — но уникальную, как и все великие цивилизации. Общинность, соборность, солидарность, служение — не пустые "понятия", а реальные скрепы, соединяющие нас, живых, между собой, и нас — с нашими предками и нашими потомками. Без них нет России — и то временное помрачение, в котором мы оказались в эпоху перемен, лишь подтверждает это. Неслучайно Путин назвал взаимопомощь, взаимовыручку и солидарность не просто тысячелетними ценностями, но и главной опорой нашей государственности. Про государственность он вспомнил не потому, что президент, а потому, что именно наше суверенное (самодержавное, если говорить по-русски) государство является формой существования нашего народа. Разрушить Россию извне невозможно — ее можно победить, только подорвав изнутри. Но никакие наши недруги никогда не могли сделать этого до тех пор, пока мы в своем доме не забывали о том, что нас объединяет, пока не раскалывались и не начинали ставить личное выше общего. Лозунг "каждый за себя" не раз приводил к смуте, краху страны и гибели миллионов.

Коронавирус невозможно победить поодиночке — только совместными усилиями и под руководством государственной власти. Тут как в военное время: к командованию могут быть любые претензии до первого выстрела, но в ходе боя обсуждение принесет лишь дополнительные потери. К тому же выбор в пользу спасения жизней, "сбережения людей", а не экономики, не только естественен с моральной стороны, но и стратегически оправдан экономически. Потому что экономика-то восстановится, — а нравственное падение не исправить никакими "мерами поддержки".

Неправильный, неестественный, безнравственный выбор поведения государства и общества во время эпидемии обнулил бы все наши успехи по строительству здорового социально-экономического уклада. Да, в докризисном экономическом строе было еще очень много "пережитков прошлого" — несправедливости, жадности, эгоизма. Но он постепенно менялся в правильную сторону, свидетельством чему была и заметная социальная составляющая конституционных поправок. Выбрав "спасение экономики", мы бы перечеркнули направление движения — провозгласив примат частного над общим, материального над моральным. А несправедливая социально-экономическая система — гораздо большая угроза нашему будущему, чем любой экономический спад, вызванный коронавирусом.