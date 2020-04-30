Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-30T08:40
https://ria.ru/20200430/1570765119.html
Почему важно сберегать людей, а не экономику
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570766774_0:0:3070:1728_1036x0_80_0_0_83e01ed0da55f71003db6f6b0e88d083.jpg
РИА Новости

Почему важно сберегать людей, а не экономику

08:00 30.04.2020 (обновлено: 08:40 30.04.2020)
17527
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДезинфекция в Санкт-Петербурге
Дезинфекция в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Каковы будут главные уроки и последствия кризиса, вызванного коронавирусом, для России? Экономические, политические, социальные? Какими мы выйдем из карантина? Понятно, что страна будет меняться, — но что будет главным уроком?
То, что между экономикой и людьми мы сделали единственно возможный выбор: спасать жизни людей. Именно таким назвал его Владимир Путин в своем обращении к народу в среду — когда снова объяснял, что именно лежит в основе принятых им решений. Говоря о нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас, президент назвал предложение в первую очередь думать об экономике и материальном благополучии и побыстрее отменить все ограничения "законом естественного отбора, где каждый за себя":

"И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству".

И напомнил рассказ Джека Лондона "Закон жизни", в котором племя бросало своих стариков умирать, оставляя их на съедение зверям:
"Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код.
Москва во время режима самоизоляции жителей
18 апреля, 08:00
Самоизоляция как путь к народному единству
Потому что мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живет тысячу лет. И сегодня они — главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и других религий народов России".
Для нас сейчас главное — это люди, их жизнь, добавил Путин, и "иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас".
Но что же тогда удивительного и важного в этом — если этот выбор был естественным? То, что в момент кризиса мы не просто убедились, а прочувствовали, что именно эти принципы отвечают нашему цивилизационному коду, нашей сути. То есть осознали, кто мы, — а значит, лучше поймем, куда нам нужно идти.
После распада СССР экономические и прагматические интересы индивидуума оказались фундаментом "новой России" — капитализм во всей его красе стал полной противоположностью идеалам социалистического общества. Общества, пусть и далеко не во всем отвечавшего собственным идеалам, но стремившегося к этому. Общее выше частного, справедливость выше богатства, моральное выше материального, взаимопомощь выше конкуренции — эти принципы могли извращаться, не соблюдаться, они имели свои побочные негативные последствия, но они были вшиты не просто в идеологию государства, а в сознание общества. Отказ от них не был вполне сознательным — потянулись за материальным благополучием (особенно на фоне развала неудачно реформируемого СССР) и получили дичайший "свободный рынок" с распадом не просто экономики и государства, но и общества. Ценности остались только материальные — и уже не общенародные, а частные.
Врач в костюме биозащиты в палате перепрофилированного корпуса центра им М.И. Сеченова для лечения пациентов с коронавирусом
29 апреля, 08:00
Доказано COVID-19: в медицине государство эффективнее бизнеса
Потом постепенно опомнились — и стали понимать значение настоящих ценностей, того, что и делает народ народом, объединяет его в русскую цивилизацию. Не хуже и не лучше других — но уникальную, как и все великие цивилизации. Общинность, соборность, солидарность, служение — не пустые "понятия", а реальные скрепы, соединяющие нас, живых, между собой, и нас — с нашими предками и нашими потомками. Без них нет России — и то временное помрачение, в котором мы оказались в эпоху перемен, лишь подтверждает это. Неслучайно Путин назвал взаимопомощь, взаимовыручку и солидарность не просто тысячелетними ценностями, но и главной опорой нашей государственности. Про государственность он вспомнил не потому, что президент, а потому, что именно наше суверенное (самодержавное, если говорить по-русски) государство является формой существования нашего народа. Разрушить Россию извне невозможно — ее можно победить, только подорвав изнутри. Но никакие наши недруги никогда не могли сделать этого до тех пор, пока мы в своем доме не забывали о том, что нас объединяет, пока не раскалывались и не начинали ставить личное выше общего. Лозунг "каждый за себя" не раз приводил к смуте, краху страны и гибели миллионов.
Коронавирус невозможно победить поодиночке — только совместными усилиями и под руководством государственной власти. Тут как в военное время: к командованию могут быть любые претензии до первого выстрела, но в ходе боя обсуждение принесет лишь дополнительные потери. К тому же выбор в пользу спасения жизней, "сбережения людей", а не экономики, не только естественен с моральной стороны, но и стратегически оправдан экономически. Потому что экономика-то восстановится, — а нравственное падение не исправить никакими "мерами поддержки".
Нью-Йорк во время пандемии коронавируса COVID-19
25 апреля, 08:00
Чтобы сохраниться, Америка должна стать Китаем
Неправильный, неестественный, безнравственный выбор поведения государства и общества во время эпидемии обнулил бы все наши успехи по строительству здорового социально-экономического уклада. Да, в докризисном экономическом строе было еще очень много "пережитков прошлого" — несправедливости, жадности, эгоизма. Но он постепенно менялся в правильную сторону, свидетельством чему была и заметная социальная составляющая конституционных поправок. Выбрав "спасение экономики", мы бы перечеркнули направление движения — провозгласив примат частного над общим, материального над моральным. А несправедливая социально-экономическая система — гораздо большая угроза нашему будущему, чем любой экономический спад, вызванный коронавирусом.
Общая борьба с коронавирусом сильнейшим образом напомнит об общих же моральных принципах — общих для абсолютного большинства. И о том, что они являются общими не только в моменты кризиса, но и всегда. И только на их основе можно строить устойчивую социально-экономическую систему, одновременно и эффективную, и отвечающую нравственным принципам народа, принимаемую им как естественную и правильную. В этом главный урок коронавируса.
25517337156
РоссияВладимир ПутинСССРАвторыОбщество
Популярные комментарии
Прокремлевский лицемер и балабол...
30 апреля, 09:17
Sergey Zavaliy
49000038
Все верно!
30 апреля, 08:41
Игорь Владимирович
55001027
Рекомендуем
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:41В Молдавии снимают часть ограничений, введенных из-за коронавируса
17:40У пациентов нижегородского интерната не нашли коронавирус
17:39Специалистов из других регионов перебросили на производство аппаратов ИВЛ
17:37Суд арестовал основателя проекта "Омбудсмен полиции"
17:36Путин и Си Цзиньпин обсудили сотрудничество по вакцине от коронавируса
17:35Число случаев COVID-19 в Молдавии превысило 4,7 тысячи
17:34Си Цзиньпин: Китай и Россия несут особую миссию по поддержанию мира
17:30Во Франции в транспорте раздадут около десяти миллионов масок
17:30Комаровский рассказал, как предотвратить пневмонию при коронавирусе
17:29Си Цзиньпин поздравил Путина и народ России с 75-летием Победы
17:29Президент Кубы поздравил Путина с 75-летием Победы
17:24Смертность в Италии в марте выросла на 39 процентов на фоне пандемии
17:23Лавров примет участие в онлайн-заседании совета глав МИД стран СНГ
17:22Мурашко рассказал, как будут снимать ограничения на посещение поликлиник
17:22Спикер Рады созвал внеочередное заседание на 13 мая
17:21Главы МИД стран ШОС обсудят взаимодействие в условиях коронавируса
17:18В Брянской области продлили режим самоизоляции
17:17Число выявленных случаев COVID-19 в Белоруссии превысило 21 тысячу
17:16Путин и Джонсон впервые поговорили по телефону
17:14Мантуров уверен, что производство ИВЛ пригодится и после пандемии
Лента новостейМолния