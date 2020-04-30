СМИ узнали, что фильм "Иллюзия обмана 3" официально взят в работу

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. СМИ узнали, что кинокомпания Lionsgate работает над третьей частью детективного триллера "Иллюзия обмана", СМИ узнали, что кинокомпания Lionsgate работает над третьей частью детективного триллера "Иллюзия обмана", сообщает THR.

По информации издания, сценарий напишет номинант на премию "Оскар" за работу в драме "Афера по-американски" Эрик Уоррен Сингер.

"Ему всегда нравились истории об иллюзиях, и к нам он пришел с замечательной историей, которая выводит Всадников на совершенно новый уровень", — прокомментировал президент кинокомпании Lionsgate Натан Кахане.

Продюсерами проекта выбрали Бобби Коуэна, который занимался первыми двумя фильмами, и Алекса Куртцмана ("Звездный путь", "Мумия").

Создатели картины уже делают все возможное, чтобы в картине появились актеры из первых частей: Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Дэвид Франко, Марк Руффало, Майкл Кейн и Морган Фримен. Известно, что в будущей ленте появятся новые персонажи.