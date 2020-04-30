В заповеднике на Камчатке сфотографировали мышкование лис

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал фотографии лисицы, которая охотится на мышей.
"Лиса может мучительно долго стоять неподвижно, прислушиваясь к шорохам под толщей снега, а потом резко прыгает и заныривает в сугроб почти по самый хвост", — поясняют сотрудники заказника.
На его территории снимают документальный фильм "Камчатка. Рассказ в лисах". Для того, чтобы лишний раз не тревожить зверей, локации для съемок определяют с помощью фотоловушек.
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