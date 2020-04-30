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2020-04-30T08:00
https://ria.ru/20200430/1570740810.html
Оставьте себе: Европа отказывается от американского СПГ
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РИА Новости

Оставьте себе: Европа отказывается от американского СПГ

08:00 30.04.2020
196261
© Фото : ПАО СовкомфлотТанкер "Проспект Королёва" компании "Совкомфлот"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
© Фото : ПАО Совкомфлот
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Максим Рубченко. Американский сжиженный газ стал слишком дорогим для иностранных покупателей. Крупные компании, в основном европейские, отменяют поставки СПГ. Им выгоднее просто заплатить по контрактам и не везти "газ свободы" через океан.

"Газ свободы" нынче дорог

Агентство Reuters сообщило, что Shell, Total, British Petroleum, Enel и Uniper не примут американский СПГ, законтрактованный на июнь.
Это никого не удивило, поскольку еще в марте испанские Repsol SA и Endesa отказались от 200 миллионов кубометров заокеанского СПГ. Аналитики не сомневались, что это только начало.
Сейчас уже десять компаний отменили 22 партии газа: 17 — с СПГ-терминала Cheniere, пять — с завода Freeport. По контрактам придется полностью рассчитаться, но это европейцев не смущает.
Дело в том, что Cheniere и Freeport продают не столько сам газ, сколько услуги по его сжижению. Клиенты обязаны их оплатить вне зависимости от того, забирают они СПГ или нет. Так вот, сегодня не забирать — выгоднее.
Тариф Cheniere — три доллара за миллион британских тепловых единиц (MBTU), то есть 105 долларов за тысячу кубов. Сам газ на американской бирже Henry Hub сейчас торгуется на уровне 67, доставка в Европу стоит примерно 36 долларов.
В результате "газ свободы" обошелся бы европейским покупателям в 207 долларов за тысячу кубометров. А на европейской газовой бирже TTF голубое топливо в данный момент почти втрое дешевле — 87 долларов. Одно только сжижение — в полтора раза больше.
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Оплатив его и отказавшись от поставки, европейцы экономят около двадцати долларов на каждой тысяче кубометров. А поскольку речь идет о сотнях миллионов, сумма получается солидной. Неудивительно, что отгрузки с СПГ-заводов в США, по данным Bloomberg, в апреле упали почти на 30% относительно марта.
"Поскольку ценовые преимущества практически исчезли, отказ от американских поставок был лишь вопросом времени", — констатирует аналитик американского Центра стратегических и международных исследований Никос Цафос.

Перегазовали

Эксперты уверены, что эта тенденция усилится. Ценовой разрыв между американским и европейским рынком продолжит расти. Главная причина — сокращение добычи в США. Прошлогоднее падение котировок привело к остановке буровых установок на газовых месторождениях — сейчас действующих вдвое меньше, чем в начале 2019 года.
Ситуация осложняется кризисом нефтяной отрасли. Существенная доля (около 15%) голубого топлива на американском рынке — попутный газ, получаемый при разработке нефтяных месторождений. Из-за обвала цен на черное золото нефтедобыча сократилась — соответственно, уменьшились и объемы попутного газа.
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Так что пока нефтяной рынок не стабилизируется, американский СПГ будет дорожать. И европейцам покупать его вряд ли захочется.
Речь идет о неблагоприятном периоде в два-три года — пока рынок не ощутит последствий заморозки многих газовых проектов. Прекратится строительство новых СПГ-заводов, и дисбаланс между спросом и предложением уменьшится.
Кэмпбелл Фолкнер, главный аналитик международной торговой компании OTC Global Holdings, вообще уверен, что цены на газ восстановятся только через много лет — после того как на него перейдут большинство угольных электростанций в мире.
"В США и за рубежом надо построить больше газовых электростанций, чтобы ослабить нынешний избыток топлива, — заявил он агентству Bloomberg. — До этого на рынке просто не будет достаточно места для всех поставщиков".

Победители и проигравшие

Больше всего в сложившейся ситуации пострадали некрупные европейские компании, заключившие долгосрочные договоры на американский СПГ. В первую очередь — польская государственная PGNiG.
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В ноябре 2018-го года поляки подписали с американской Cheniere Energy контракт на 0,73 миллиарда кубометров газа в год, причем с 2023-го закупки увеличиваются втрое — до 1,95 миллиарда. Мало того, PGNiG заключила договор на два миллиона тонн СПГ в год с 2022-го и расширение поставок с американского СПГ-терминала Plaquemines в 2023-м.
"Всего мы будем получать в общей сложности 3,5 миллиона тонн СПГ от американских производителей в штате Луизиана в Мексиканском заливе, что составляет около 4,73 миллиарда кубометров после регазификации", — сообщала компания в июне прошлого года.
Теперь все это грозит полякам огромными убытками, тем более что PGNiG не может последовать примеру тех же Shell, Total, BP и Enel и просто отказаться от американских поставок. Ведь контракты заключили исключительно по политическим соображениям, и их нарушение Вашингтон расценит как нелояльность Варшавы.
Как признают западные аналитики, меньше всего проблем возникнет у российских компаний. "Газпром" очень удачно ввел в действие электронную торговую платформу, существенно повысившую гибкость спотовых продаж, и таким образом привлек новых покупателей", — отмечает старший аналитик по газу компании S&P Global Platts Самер Мосис.
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А российский сжиженный газ, который поставляет "Новатэк", продается в Европе "по одной из самых низких цен для СПГ на планете" — около 70 долларов за тысячу кубометров. "В итоге Россия стала в прошлом году вторым поставщиком в Европу после Катара", — напомнил Мосис.
"Российский газ уверенно чувствует себя на европейском рынке и обладает существенными конкурентными преимуществами", — уверен редактор журнала European and Atlantic Basin LNG Десмонд Вонг. И это сильнее демагогии политиков, призывающих европейцев отказаться от дешевых поставок из России в пользу дорогого американского СПГ.
"В Брюсселе всегда найдутся политически мотивированные чиновники, требующие покупать больше американского СПГ, — говорит Вонг. — Однако потребители, инвесторы и трейдеры руководствуются экономической целесообразностью, которая заставит их выбирать дешевый российский газ".
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UniperГазпромEnelСШАВаршаваЭкономика
Популярные комментарии
Хотелось бы почитать комментарии ЦеЕвропейских "знатоков", они же с поляками хвастались неагрессорским американским газом "свободы".
30 апреля, 10:09
Александр Невский
173220005
В заголовке новости фото с танкером Gagarin Prospect, подпись "Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот". Не знал, что у Юрия Гагарина была фамилия Королёв... #рукалицо
30 апреля, 11:01
YYuriy
431140125
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