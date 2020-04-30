Бас-гитарист Linkin Park рассказал, что группа работает над новой музыкой

"Сейчас мы проводим онлайн-собрания, чтобы вместе пообедать и сказать друг другу "Привет". На этом, к сожалению, все. Мы не можем собраться вместе, чтобы записать и проработать все то, что придумали до карантина. Поэтому сейчас сидим дома и разрабатываем идеи", — прокомментировал Фаррел.