Эминем сравнил самоизоляцию с обычным распорядком жизни звезд

"Я уже давно "сижу на карантине" из-за славы. Единственная разница, что сейчас нельзя спокойно выйти на улицу и заниматься делами как обычно", — прокомментировал хип-хоп исполнитель.

По его словам, в какой-то степени благодаря тому, что домашних забот стало меньше, он может больше времени проводить в студии и писать новую музыку.