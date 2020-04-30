В Исландии появился новый туристический аттракцион – туннель в леднике

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В Исландии появился новый туристический аттракцион — путешествие по туннелю в леднике на огромном грузовике, В Исландии появился новый туристический аттракцион — путешествие по туннелю в леднике на огромном грузовике, сообщает Yahoo Lifestyle.

Рукотворный туннель и пещеры расположены на втором по величине леднике Исландии.

Массивный 20-тонный грузовик для поездок в экстремальных условиях оснащен большими шинами и системой, которая их спускает и накачивает, поэтому изменение дорожных условий для него — не проблема.