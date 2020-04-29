В парке "Кузьминки-Люблино" прошла плановая вакцинация диких животных

"Лисы в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" обитают давно и в довольно большом количестве. Они и раньше мало боялись людей, часто попадаясь им на глаза, а с введением ограничения посещения людьми природных территорий чувствуют здесь себя как дома. Животные активно строят норы и выводят детенышей. И хотя фактов нападения лис на людей нет, для недопущения распространения такого опасного для человека заболевания, как бешенство, ветеринары из санитарно-эпидемиологических служб города регулярно вакцинируют зверей. Для этого по лесу раскладывают съедобные приманки, содержащие в себе желатиновые капсулы с вакциной", - уточняется в сообщении.