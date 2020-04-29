В парке "Кузьминки-Люблино" прошла плановая вакцинация диких животных

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Плановая вакцинация диких животных прошла в парке на юго-востоке Москвы, в рамках мероприятий по профилактике бешенства раскладка съедобных приманок производилась на четырех точках лесного массива парка, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" при участии специалистов ГПБУ "Мосприрода" комплекса городского хозяйства и ветеринарных врачей прошла плановая вакцинация диких животных. Раскладку вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных проводили инспекторы особо охраняемых природных территорий и ветеринарные врачи - представители Калининской участковой ветеринарной лечебницы юго-восточного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данное мероприятие производилось с соблюдением мер личной профилактики на четырех точках лесного массива парка, в том числе непосредственно вблизи лисьих нор. Применялась сертифицированная вакцина против бешенства.
"Лисы в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" обитают давно и в довольно большом количестве. Они и раньше мало боялись людей, часто попадаясь им на глаза, а с введением ограничения посещения людьми природных территорий чувствуют здесь себя как дома. Животные активно строят норы и выводят детенышей. И хотя фактов нападения лис на людей нет, для недопущения распространения такого опасного для человека заболевания, как бешенство, ветеринары из санитарно-эпидемиологических служб города регулярно вакцинируют зверей. Для этого по лесу раскладывают съедобные приманки, содержащие в себе желатиновые капсулы с вакциной", - уточняется в сообщении.
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Подчеркивается, что специалисты Мосприроды призывают москвичей не трогать лис и не приближаться к ним. Несмотря на всю привлекательность этих рыжих красавиц, они являются переносчиками многих других болезней. Если контакта, а уж тем более укуса, избежать не удалось, необходимо в кратчайшие сроки обратиться в травмпункт.