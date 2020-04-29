Ту-142 выполнили тренировочные полеты над нейтральными водами

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Два противолодочных самолета Ту-142 Северного флота России выполнили тренировочные полеты в дальней морской зоне, сообщила пресс-служба Северного флота.
"Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый учебный полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Продолжительность полетного задания составила более 12 часов", - говорится в сообщении.
Летчики отработали прохождение заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании с отсутствием наземных средств аэронавигации.
Помимо этого, экипажи решили задачи в дальней морской зоне и выполнили ледовую разведку.