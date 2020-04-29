СМИ раскрыли содержание предсмертной записки главы нижегородоского ГИБДД

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Покончивший с собой начальник УГИБДД по Покончивший с собой начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил предсмертную записку, сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на коллег полицейского.

Отмечается, что в начале письма полицейский дал распоряжения по поводу похорон.

"А в конце написал примерно так: "Родине верно служил, не предавал, долг выполнял. Личный состав учил только хорошему. Что происходило с подчиненными последнее время, не понимаю. Принял решение в трезвом уме и твердой памяти", — приводит издание слова коллеги погибшего.

По словам собеседника МК, Ржевский готовил своего заместителя Алексея Сатова на занимаемую им должность.

В середине апреля Сатова поместили под домашний арест по делу о превышении полномочий. По предварительной версии, он приказал подчиненному подделать протокол о дорожно-транспортном происшествии, после чего ответственность понес невиновный в аварии водитель.

Спустя несколько дней после домашнего ареста Сатова глава Ржевский подал рапорт об увольнении из-за достижения предельного возраста пребывания на службе.