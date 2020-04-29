Курс доллара упал до 73 рублей

ФРС США по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25 процента годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

ФРС при этом заявила, что продолжит выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка.