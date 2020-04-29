Курс доллара упал до 73 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" к 23:32 мск снижался на 1,07 рубля, до 73,07 рубля, курс евро — на 76 копеек, до уровня 79,44 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду доллар опускался до 72,99 рубля — к минимуму с 14 апреля. На "Форексе" евро растет на 0,5 процента, до 1,0875 доллара.
ФРС США по итогам заседания 28-29 апреля сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25 процента годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
ФРС при этом заявила, что продолжит выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое необходимо для поддержки рынка.
20 апреля, 01:09Глава ВТБ дал прогноз по курсу рубля в 2021 году