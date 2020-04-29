В Мурманской области выявили 101 случай заражения коронавирусом

МУРМАНСК, 29 апр – РИА Новости. Коронавирус за сутки выявлен еще у 101 человека в Мурманской области, 80 из них – рабочие вахтового поселка в Белокаменке, общее число инфицированных достигло 1227, сообщил оперштаб региона.
"По состоянию на 23.00 29 апреля в Мурманской области выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1227: 1002 на стройплощадке в Белокаменке (+80), 225 на остальной территории Мурманской области (+21)", - говорится в сообщении.
Еще по пять новых случаев выявлено в Кировско-Апатитском районе (всего 119) и Печенгском районе (всего 28), три – в Мурманске (всего 33), по два в Североморске (всего12) и Мончегорске (всего пять), по одному в Полярном (всего семь), Кольском районе (всего пять), Полярных Зорях (всего три) и Ловозерском районе (всего три).
Девяносто восемь пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1125 человек находятся на лечении с COVID-19, четыре человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.