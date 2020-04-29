В Мурманской области выявили 101 случай заражения коронавирусом

"По состоянию на 23.00 29 апреля в Мурманской области выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1227: 1002 на стройплощадке в Белокаменке (+80), 225 на остальной территории Мурманской области (+21)", - говорится в сообщении.