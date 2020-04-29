В Москве умерли 65 пациентов с коронавирусом

Накануне жертвами COVID-19 в столице стали 67 человек. Таким образом, общее количество умерших с коронавирусом в Москве достигло 611.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. Заболевшие COVID-19 выявлены практически во всех странах мира. Число инфицированных достигло трех миллионов, около 205 тысяч скончались.

В России порядка 99 тысяч зараженных, свыше десяти тысяч вылечились, около тысячи умерли. Власти призвали жителей страны соблюдать все меры предосторожности, в том числе держать дистанцию в общественных местах. Во всех регионах был введен режим повышенной готовности.