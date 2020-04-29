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2020-04-29T23:17
https://ria.ru/20200429/1570774484.html
Военно-морская миссия ЕС у берегов Ливии может перейти в активную фазу
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РИА Новости

Военно-морская миссия ЕС у берегов Ливии может перейти в активную фазу

23:17 29.04.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБоец сил самообороны Бенгази с переносной зенитной установкой стоит на набережной Средиземного моря
Боец сил самообороны Бенгази с переносной зенитной установкой стоит на набережной Средиземного моря
© РИА Новости / Андрей Стенин
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БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европейский союз готов приступить к активной фазе операции IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, заявил в среду представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.
"На данном этапе государства пообещали предоставить в распоряжение три корабля и три самолета. Это уже было подтверждено", - сказал Стано на пресс-конференции. Таким образом, по его словам, миссия может перейти в активную фазу.
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В то же время, европейский представитель признал, что ЕС испытывает трудности из-за сжатых сроков подготовки операции, ситуации с коронавирусом, а также внутренних процедур согласования в ряде государств.
Евросоюз 31 марта объявил, что запускает новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Эта операция заменит миссию "София", которая завершилась 31 марта. Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия сосредоточится на предотвращении контрабанды оружия в Ливию морским путем в соответствии с резолюцией 2292 СБ ООН. Кроме того, она займется сбором информации о незаконном экспорте из Ливии нефти и нефтепродуктов, будет содействовать наращиванию потенциала ливийской береговой охраны и ВМФ.
Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС планирует использовать спутники и средства воздушного наблюдения. Это позволит представить "компетентным органам Совбеза ООН" информацию о возможных нарушениях эмбарго.
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Штаб-квартира будет располагаться в Риме. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже год пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне.
В понедельник Хафтар объявил о выходе из политического соглашения, заключенного в Марокко в 2015 году под эгидой ООН, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия. Он также заявил, что власть в стране переходит к армии.
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Обострение конфликта в ЛивииХалифа ХафтарЕврокомиссияЕвросоюзЛивияООНВ мире
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