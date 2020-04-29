Военно-морская миссия ЕС у берегов Ливии может перейти в активную фазу

БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Европейский союз готов приступить к активной фазе операции IRINI по контролю за соблюдением эмбарго Европейский союз готов приступить к активной фазе операции IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию , заявил в среду представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.

"На данном этапе государства пообещали предоставить в распоряжение три корабля и три самолета. Это уже было подтверждено", - сказал Стано на пресс-конференции. Таким образом, по его словам, миссия может перейти в активную фазу.

В то же время, европейский представитель признал, что ЕС испытывает трудности из-за сжатых сроков подготовки операции, ситуации с коронавирусом, а также внутренних процедур согласования в ряде государств.

Евросоюз 31 марта объявил, что запускает новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Эта операция заменит миссию "София", которая завершилась 31 марта. Согласно заявлению ЕС, новая военная миссия сосредоточится на предотвращении контрабанды оружия в Ливию морским путем в соответствии с резолюцией 2292 СБ ООН . Кроме того, она займется сбором информации о незаконном экспорте из Ливии нефти и нефтепродуктов, будет содействовать наращиванию потенциала ливийской береговой охраны и ВМФ.

Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС планирует использовать спутники и средства воздушного наблюдения. Это позволит представить "компетентным органам Совбеза ООН" информацию о возможных нарушениях эмбарго.

Штаб-квартира будет располагаться в Риме . Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара , уже год пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне.