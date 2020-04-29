Террористы обстреляли населенный пункт в провинции Идлиб

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - говорится в сообщении.
Добавляется, что патрулирование подразделениями российской военной полиции продолжено по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке.
Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Ханик-Фаукани – Айн-Иса – Мазараат – Бир-Хамид – аэродром Квайрес – аэродром Метрас.
*Запрещенная в России террористическая организация