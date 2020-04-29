СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечает "Московский комсомолец", он также оставил предсмертную записку, в котором заявил, что принял решение "в твердом уме и трезвой памяти".
В региональном управлении МВД ранее рассказали, полицейский был в отпуске, начата служебная проверка.
В середине апреля заместителя Ржевского Алексея Сатова поместили под домашний арест по делу о превышении полномочий. По предварительной версии, он приказал подчиненному подделать протокол о дорожно-транспортном происшествии, после чего ответственность понес невиновный в аварии водитель.
Через несколько дней после домашнего ареста Сатова глава областной Госавтоинспекции подал рапорт об увольнении из-за достижения предельного возраста пребывания на службе.
В предсмертной записке Ржевский также отметил, что не понимал, что происходило с его подчиненными в последнее время. По словам его коллег, он готовил Сатова на свою должность.
Высокопоставленный полицейский возглавлял управление ГИБДД по Нижегородской области с 2014 года, имел государственные и ведомственные награды.
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