СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Начальник Госавтоинспекции Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечает " Московский комсомолец ", он также оставил предсмертную записку, в котором заявил, что принял решение "в твердом уме и трезвой памяти".

В середине апреля заместителя Ржевского Алексея Сатова поместили под домашний арест по делу о превышении полномочий. По предварительной версии, он приказал подчиненному подделать протокол о дорожно-транспортном происшествии, после чего ответственность понес невиновный в аварии водитель.

Через несколько дней после домашнего ареста Сатова глава областной Госавтоинспекции подал рапорт об увольнении из-за достижения предельного возраста пребывания на службе.

В предсмертной записке Ржевский также отметил, что не понимал, что происходило с его подчиненными в последнее время. По словам его коллег, он готовил Сатова на свою должность.