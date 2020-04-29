Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
Отмечается, что выехать за границу можно будет один раз. После введения ограничений из-за пандемии коронавируса уехать из России могли только иностранные граждане.
С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. Затем было сокращено количество вывозных рейсов, а также установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.
В среду премьер-министр Михаил Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев. Он отметил, что запрет снимут только после улучшения эпидемиологической ситуации в стране.
По данным ВОЗ, в мире зафиксировали почти три миллиона случаев заражения коронавирусом, свыше 204 тысяч человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, от заболевания умерли 972 пациента, поправились 10 286.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.