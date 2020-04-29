Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Отмечается, что выехать за границу можно будет один раз. После введения ограничений из-за пандемии коронавируса уехать из России могли только иностранные граждане.

С 27 марта Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства. Затем было сокращено количество вывозных рейсов, а также установлены ограничения на количество прибывающих пассажиров.