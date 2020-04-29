Вертолет НАТО упал в Ионическое море

АФИНЫ, 29 апр – РИА Новости. Вертолет НАТО потерпел крушение в Ионическом море, его обломки найдены, подтверждена гибель одного человека из шести находившихся на борту, сообщает греческое издание militaire.gr.
Канадский вертолет Sikorsky CH-124 Sea King, на борту которого были шесть человек, пропал в 52 морских милях западнее острова Кефалония. Это в 20 милях западнее зоны полетной информации Афин (FIR Athens), в итальянской FIR, поэтому греческие власти не привлекались к поисково-спасательной операции, но находятся в готовности, сообщает издание.
Вечером канадский фрегат HMCS Fredericton (FFH 337) обнаружил обломки вертолета. Сообщается об одном подтвержденном погибшем из шести находившихся на борту, пишет издание.
По данным открытых источников, в марте 2020 года фрегат находился в Черном море в составе натовской группы.
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