Вертолет НАТО упал в Ионическое море

Канадский вертолет Sikorsky CH-124 Sea King, на борту которого были шесть человек, пропал в 52 морских милях западнее острова Кефалония. Это в 20 милях западнее зоны полетной информации Афин (FIR Athens), в итальянской FIR, поэтому греческие власти не привлекались к поисково-спасательной операции, но находятся в готовности, сообщает издание.