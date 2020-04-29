В США число жертв коронавируса достигло 60 тысяч человек

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Число жертв коронавируса в США превысило 60 207, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
Эту цифру ранее называл президент США Дональд Трамп в качестве возможного максимального числа жертв по итогам уточненных прогнозов, хотя сначала он же озвучивал цифру 100 тысяч.
Количество случаев заражения коронавирусом составляет более миллиона, выздоровели более 116 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.