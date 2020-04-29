Помпео заявил об угрозе голода в КНДР

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
"У них также есть опасность коронавируса, и есть реальная опасность, что будет голод, нехватка продовольствия в Северной Корее. Мы внимательно следим за всем этим, потому что это может действительно повлиять на наши планы, то есть денуклеаризацию Северной Кореи в конечном счете", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
29 апреля, 17:30Помпео прокомментировал слухи о болезни Ким Чен Ына
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.