Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

САРАТОВ, 29 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
Ранее подведомственное Минздраву Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" в среду закупило у подмосковной фирмы "Сигмафарм" 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков на общую сумму 43,36 миллиона рублей. В частности, поставщик в течение 15 дней с момента подписания договора должен поставить в область десять тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей.
"Такая цена вызвала возмущение и негодование у жителей. Информация была передана в общественную приемную Володина в Саратове. Руководитель приемной оперативно доложила об этом Вячеславу Володину. Он в этот момент находился на рабочем месте. Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, и взял под личный контроль эту ситуацию", — говорится в сообщении.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 29 апреля лабораторно подтверждены 392 случая заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 49 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.