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2020-04-30T00:02
https://ria.ru/20200429/1570773894.html
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ee02e865a28f301f21c63e30ece8c83.jpg
РИА Новости

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

22:43 29.04.2020 (обновлено: 00:02 30.04.2020)
74422
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
© РИА Новости / Александр Кряжев
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САРАТОВ, 29 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
Ранее подведомственное Минздраву Саратовской области учреждение "Саратовский аптечный склад" в среду закупило у подмосковной фирмы "Сигмафарм" 28 тысяч китайских защитных костюмов, масок и очков на общую сумму 43,36 миллиона рублей. В частности, поставщик в течение 15 дней с момента подписания договора должен поставить в область десять тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей.
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"Такая цена вызвала возмущение и негодование у жителей. Информация была передана в общественную приемную Володина в Саратове. Руководитель приемной оперативно доложила об этом Вячеславу Володину. Он в этот момент находился на рабочем месте. Председатель Госдумы обратился к прокурору Саратовской области и направил все материалы по этому вопросу, и взял под личный контроль эту ситуацию", — говорится в сообщении.
Всего в Саратовской области с 19 марта по 29 апреля лабораторно подтверждены 392 случая заражения коронавирусом. Восемь человек с COVID-19 скончались, выздоровели 49 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФВячеслав ВолодинСаратовская областьСаратовОбщество
Популярные комментарии
Если изначально в документации было "масок типа II KN95 FFP2" а не сейчас быстро добавили то скандал журналисты на пустом место придумали - это респираторы которые примерно так и стоят.
29 апреля, 22:56
Виктор Чирков
1510005
Считаю, что маски 2-хрублевые даже по 28 руб, как у нас в области - чистая спекуляция, а уж по 425 руб - нехило ручонки погрели... уверен, не обошлось без главных лиц в этой сделке. путинизм настолько "завязан" в деньгах, что уже не может остановить этих паразитов! Случится в стране, что-нибудь посерьезнее и продукты будут покупать только богатые!
30 апреля, 04:32
Вирсавий Медведков
8000111
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