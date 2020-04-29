В Харьковской области начался пожар рядом с военным арсеналом

КИЕВ, 29 апр - РИА Новости. Неподалеку от военного арсенала в Балаклее Харьковской области, где несколько раз взрывались боеприпасы, загорелся сухостой, на месте работают спасатели, сообщил сайт телеканала "UA: Суспільне" ("Общественное") со ссылкой на главу госслужбы по ЧС Харьковской области Игоря Лупандина.
По его словам, пожар начался около 12.34 мск на выезде из города на окружной дороге.
"Горит сухая трава и мусор. По словам Лупандина, площадь пожара достигает около 350 квадратных метров. Огонь тушат три отделения. Угрозы распространения нет", - пишет издание.
За последние годы на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае 2017 года на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в октябре 2018 года на военном складе в Ичне Черниговской области произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию, пострадавших не было. В ноябре 2019 года на складах в Балаклее во время уничтожения боеприпасов прогремели около 20 взрывов. Трое военных саперов погибли, еще четверо были ранены.
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