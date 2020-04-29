Попова рассказала о количестве тяжелых случаев среди заболевших COVID-19

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Тяжелые случаи составляют около 5% от общего числа зараженных коронавирусом в России, еще у 15% - пневмонии, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас небольшое количество тяжелых случаев, совсем тяжелых - 5%, 15% пневмонии",- сказала Попова в эфире канала "Россия 24".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 99,4 тысячи человек, всего скончались от болезни 972 человека, выздоровели 10 286.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.