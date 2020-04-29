В Подмосковье уточнили число пропусков, выдаваемых жителям для работы

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Жители Московской области могут иметь только один цифровой пропуск для передвижений по работе, сообщили в оперативном штабе Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"Андрей Воробьев подписал постановление, касающееся порядка оформления и использования цифровых пропусков: ... Для передвижений по работе не может быть более одного ЦП (цифрового пропуска) на один и тот же срок действия", - говорится в сообщении.
В оперштабе также уточнили, что при подаче сведений для оформления цифрового пропуска, контактный телефон должен принадлежать оператору связи, осуществляющему свою деятельность на территории РФ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 99,4 тысячи человек, всего скончались от болезни 972 человека, выздоровели 10 286.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.