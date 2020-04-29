В Рязанской области умер пациент с коронавирусом

БРЯНСК, 29 апр - РИА Новости. Ещё один житель Рязанской области с подтвержденным диагнозом Ещё один житель Рязанской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в больнице, сообщает правительство региона.

"Оперативная группа правительства Рязанской области сообщает, что 29 апреля стало известно о смерти пациента одной из рязанских больниц, который имел подтвержденный диагноз СОVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 70-летний мужчина в анамнезе имел сопутствующие хронические заболевания. Врачи долгое время поддерживали пациента в стабильном состоянии. Однако, несмотря на все усилия, спасти его не удалось. Окончательная причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического исследования.

Ранее правительство региона сообщало о смерти трёх человек с подтвержденным диагнозом СОVID-19.

По данным на среду, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области достигло 840. При этом в медучреждениях Рязани находятся на лечении 258 пациентов с COVID-19, 15 из них - дети.

По информации регионального министерства здравоохранения, 24 человека находятся в тяжелом состоянии, из них шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.