В Рязанской области умер пациент с коронавирусом

БРЯНСК, 29 апр - РИА Новости. Ещё один житель Рязанской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончался в больнице, сообщает правительство региона.
"Оперативная группа правительства Рязанской области сообщает, что 29 апреля стало известно о смерти пациента одной из рязанских больниц, который имел подтвержденный диагноз СОVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 70-летний мужчина в анамнезе имел сопутствующие хронические заболевания. Врачи долгое время поддерживали пациента в стабильном состоянии. Однако, несмотря на все усилия, спасти его не удалось. Окончательная причина смерти будет установлена по результатам патологоанатомического исследования.
Ранее правительство региона сообщало о смерти трёх человек с подтвержденным диагнозом СОVID-19.
По данным на среду, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Рязанской области достигло 840. При этом в медучреждениях Рязани находятся на лечении 258 пациентов с COVID-19, 15 из них - дети.
По информации регионального министерства здравоохранения, 24 человека находятся в тяжелом состоянии, из них шесть подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.